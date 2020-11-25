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В Швейцарии напали с ножом на двух женщин в торговом центре

Автор: Анастасия Рокитна

Гражданка Швейцарии напала на двух женщин в торговом центре Manor в Лугано. Прокуратура расценивает произошедшее как "атаку, вероятно по террористическим мотивам".

Об этом сообщает DW.

Одну из посетительниц женщина ударила ножом в горло. Пострадавшая в тяжелом состоянии. Нападавшая уже была известна полиции, она задержана. По предварительным данным, нападающая схватила одну из жертв за шею в то время, как ударила вторую ножом.

Перед нападением женщина украла нож из отделения товаров для дома. Очевидцы сообщают, что во время атаки она кричала, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство". Женщину остановила пара посетителей, схватили ее за волосы и удерживали до прибытия полиции.

Напомним, в конце октября в Ницце (Франция) мужчина арабской внешности напал на людей вблизи католической церкви. В результате нападения два человека погибли, еще один человек получил ранения. Нападавшего задержали. В ходе задержания он получил пулевое ранение.

Кроме того, во французском Лионе неизвестный стрелял в православного священника. Инцидент произошел вблизи Греческой православной церкви на улице Сен-Лазар.

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