Сходження льодовика в Індії: загинули 10 людей, багато зниклих

В результаті сходження льодовика Нанда-Деві в штаті Уттаракханд на півночі Індії загинули щонайменше 10 людей. Ще понад 150 людей станом на зараз вважаються зниклими безвісти.

Зниклими безвісти вважаються понад 150 робітників, які працювали на будівництві греблі "Ріші Ганга". Гребля була пошкоджена потужним потоком води, спровокованим сходженням льодовика. Зараз потік води поступово зменшується.

Glorious footage of a labourer being rescued from the sediment inundated area near Tapovan tunnel area by ITBP personnel. Watch full. @IndiaToday #Uttarakhand pic.twitter.com/eGe1oYEISu — Shiv Aroor (@ShivAroor) February 7, 2021

Крім того, по шляху проходження потоку було зруйновано будинки, тому мешканців сусідніх населених пунктів евакуювали в більш безпечні райони. Зараз в постраждалому районі працюють групи реагування на стихійні лиха.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що в штаті Уттаракханд повним ходом йдуть рятувальні операції. Він також закликав не поширювати в мережі старі відео з повенями та не поширювати чуток про інцидент.

Зазначимо, льодовик Нанда-Деві в Індії зійшов вранці, близько 8-9 години. Потік води зруйнував греблю "Ріші Ганга" на якій перебували десятки робітників. Після потопу зв'язок з ними було втрачено.