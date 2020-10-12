Шмигаль закликав регіони утриматися від проведення масових заходів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликає регіони утриматися від проведення масових заходів. Сьогодні він провів селекторну нараду з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє урядовий портал.

Шмигаль просить відмовитися, у тому числі від проведення конгресів і конференцій.

"На День захисника України в різних містах планується проведення урочистих заходів. Прохання тримати діалог та вести активну роботу з організаторами, щоб заходи відбулись у безпечних умовах із дотриманням всіх протиепідемічних правил", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський дав ряд доручень у зв'язку з ростом захворюваності коронавірусом. Зокрема, в Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних установ першої та другої хвилі.

РБК-Україна писало, що за добу в країні зафіксували 4420 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень зафіксували в Харківській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій областях.