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Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий

Автор: Юлия Струк

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий. Сегодня он провел селекторное совещание с руководителями областей по поводу ситуации с распространением COVID-19 в Украине.

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Об этом сообщает правительственный портал.

Шмыгаль просит отказаться, в том числе от проведения конгрессов и конференций.

"В День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы меры состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил", - сказал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский дал ряд поручений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В частности, в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

РБК-Украина писало, что за сутки в стране зафиксировали 4420 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений зафиксировали в Харьковской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой областях.

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