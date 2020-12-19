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Шість українців опинилися у полоні у піратів, які захопили судно біля Нігерії

Автор: Роман Тверденко

Пірати захопили судно Stevia біля берегів Нігерії. З восьми членів екіпажу шестеро - українці.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ України.

У МЗС розповіли, що судно, захоплене в Гвінейській затоці, належить албанській компанії і зараз посольства України в Нігерії та Албанії активно займаються питанням звільнення українців.

Також ситуація перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України.

Нагадаємо, у липні повідомлялося про напад піратів на танкер Curacao Trader поблизу берегів Нігерії. На судні виявилися шестеро українців.

Крім цього, у квітні біля берегів Беніну було здійснено піратський напад на судно "Tommi Ritscher", серед членів екіпажу був один українець.

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