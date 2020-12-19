Шесть украинцев оказались в плену у пиратов, захвативших судно возле Нигерии

Пираты захватили судно Stevia у берегов Нигерии. Из восьми членов экипажа шестеро - украинцы.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел Украины.

В МИД рассказали, что судно, захваченное в Гвинейском заливе, принадлежит албанской компании и сейчас посольства Украины в Нигерии и Албании активно занимаются вопросом освобождения украинцев.

Также ситуация находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

Напомним, в июле сообщалось о нападении пиратов на танкер Curacao Trader вблизи берегов Нигерии. На судне оказались шестеро украинцев.

Кроме этого, в апреле у берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на судно "Tommi Ritscher", среди членов экипажа был один украинец.