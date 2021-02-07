На півночі Індії зійшов льодовик, безвісті зникли близько 150 людей

На півночі Індії у штаті Уттаракханд сталося сходження льодовика, що спричинило масштабний потоп. Потоп стався через пошкодження греблі "Ріші Ганга" в окрузі Чамолі.

Про це пише місцеве видання India Today.

Інцидент стався близько 8-9 години ранку за місцевим часом. Тоді стало відомо про сходження частини льодовика Нанда-Деві у штаті Уттаракханд.

Попередньо, жертвами інциденту могли стати від 100 до 150 людей. Також під ударом опинилися понад 150 робітників, які працювали на проекті греблі "Ріші Ганга". Представники енергетичного проекту заявили, що не мають зв'язку з цими співробітниками.

Через повінь на річці Дхаулі Ганга, яка утворилася через сходження льодовика, був зруйнований міст

Нагадаємо, наприкінці грудня біля Тегерану зійшла масштабна лавина. В результаті інциденту щонайменше десять альпіністів загинули та ще кілька зникли безвісти в горах.

Також РБК-Україна писало, що в серпні в Італії евакували курортне містечко через небезпеку обвалу льодовика на горі Монблан.