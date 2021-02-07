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На севере Индии сошел ледник, без вести пропали около 150 человек

Автор: РБК-Украина

На севере Индии в штате Уттаракханд произошло схождение ледника, что повлекло масштабный потоп. Потоп произошел из-за повреждения плотины "Риши Ганга" в округе Чамоли.

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Об этом пишет местное издание India Today.

Инцидент произошел около 8-9 часов утра по местному времени. Тогда стало известно о схождении части ледника Нанда-Деви в штате Уттаракханд.

Предварительно, жертвами инцидента могли стать от 100 до 150 человек. Также под ударом оказались более 150 рабочих, которые работали на проекте плотины "Риши Ганга". Представители энергетического проекта заявили, что у них нет связи с этими сотрудниками.

Из-за наводнения на реке Дхаули Ганга, образовавшегося из-за схода ледника, был разрушен мост

Напомним, в конце декабря вблизи Тегерана сошла крупная лавина. В результате инцидента по меньшей мере десять альпинистов погибли и еще несколько пропали без вести в горах.

Также РБК-Украина писало, что в августе в Италии эвакуировали курортный городок из-за опасности обвала ледника на горе Монблан.

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