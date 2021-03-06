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Сім порушень "тиші" і поранення військового: як минула доба на Донбасі

Автор: Артур Родивилов

У суботу, 5 березня, збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі, один боєць поранений. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Загарбники здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля населеного пункту Широкине.

Біля Водяного окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в напрямку Авдіївки - зі стрілецької зброї. Вогнем зі станкового протитанкового гранатомета ворог обстрілював українські позиції поблизу Талаківки.

У передмісті Мар'їнки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ зі снайперської зброї. Один український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доставлено у лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого - важкий.

Україна тричі просила ввести "тишу" на Донбасі, але обстріл не припинялися.

З початку поточної доби, 6 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 4 березня бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Бойових втрат серед українських захисників не було.

Раніше повідомлялося, що представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш не виключає нової ескалації ситуації на Донбасі. На його думку, шляхом ескалації Росія спробує змусити Україну почати переговори з "ЛНР" і "ДНР".

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