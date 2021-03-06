Семь нарушений "тишины" и ранение военного: как прошли сутки на Донбассе

Вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле населенного пункта Широкино.

Возле Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки - из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета противник обстреливал украинские позиции вблизи Талаковки.

В пригороде Марьинки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ из снайперского оружия. Один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

Украина трижды просила ввести "тишину" на Донбассе, но обстрелы не прекращались.

С начала текущих суток, 6 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.