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Збій у графіку. Транспорт у Києві через зливу курсує із запізненням

Автор: Анастасія Рокитна

Прямо зараз вулиці Києва заливає водою. Через зливу у роботі транспорту міста стався збій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Наземний транспорт курсує без дотримання розкладу руху. Введено оперативне положення № 4 - курсування транспорту без дотримання розкладу руху.

Затримується рух трамваїв №12, 17, 14, 15 та тролейбусів м-ти № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусів № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56.

Затримується рух трамваїв №12 ,17, 14, 15 та тролейбусів м-ти № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусів № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56 на Пущі-Водиці-Виноградарь-Велика Кільцева дорога - станція метро "Нивки" - проспект Відрадний з причини погіршення погодних умов.

На карті Google Maps вказано, що у місті утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на проспекті Перемоги, Великій окружній дорозі, вулиці Олени Теліги, вулиці Дегтярівська, вулиці Богатирська, а також на Бориспільському шосе.

Нагадаємо, у Києві затопило станцію метро.

РБК-Україна писало, що зараз вулиці Києва заливає водою після пекельної спеки.

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