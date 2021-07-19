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Сбой в графике. Транспорт в Киеве из-за ливня курсирует с опозданием

Автор: Анастасия Рокитна

Прямо сейчас улицы Киева заливает водой. Из-за ливня в работе транспорта города произошел сбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Наземный транспорт курсирует без соблюдения расписания движения. Введено оперативное положение № 4 - курсирование транспорта без соблюдения расписания движения.

Задерживается движение трамваев №12, 17, 14, 15 и троллейбусов маршрутов № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусов № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56.

Задерживается движение трамваев №12, 17, 14, 15 и троллейбусов маршрутов № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусов № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56 на Пуще-Водице-Виноградарь-Большая Кольцевая дорога - станция метро "Нивки" - проспект Отрадный по причине ухудшения погодных условий.

На карте Google Maps указано, что в городе образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на проспекте Победы, Большой окружной дороге, улице Елены Телиги, улице Дегтяревская, улице Богатырская, а также на Бориспольском шоссе.

Напомним, в Киеве затопило станцию метро.

РБК-Украина писало, что сейчас улицы Киева заливает водой после адской жары.

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