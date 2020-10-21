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Збиття літака і захоплення позицій: що зараз відбувається в Карабасі

Новость на русском → Нагірний Карабах, Середа 21 жовтня 2020 09:31
Збиття літака і захоплення позицій: що зараз відбувається в Карабасі Фото: ситуація в Карабасі (facebook.com/ArmeniaMOD)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство оборони Вірменії заявило про збиття літака сил Азербайджану. Ситуація в Нагірному Карабасі продовжує загостряться.

Про це прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Вона написала, що ситуація в Карабасі залишається стабільно напруженою.

"Підрозділи ППО Армії оборони Арцаха близько 08:30 збили літак супротивника", - написала Степанян.

Інформацію про збиття літака поки не коментувала азербайджанська сторона.

У той же час, прес-служба Міноборони Азербайджану заявила про захоплення позицій на оборонній лінії 5-го гірськострілецького полку ЗС Вірменії. Азербайджанська сторона також захопила велику кількість зброї та боєприпасів.

Бої тривали на Агдеринському, Фізулі-Джебраільському і Губадлинському напрямках фронту. Вірменія обстрілювала оборонні позиції Азербайджану зі стрілецької зброї, мінометів і артилерії.

Командування азербайджанської армії прийняло рішення почати контрнаступальну операцію військ по всьому фронту.

Нагадаємо, Збройні сили Азербайджану звільнили від окупаційної армії Вірменії місто Зангилан.

Зазначимо, Азербайджан заявив про продовження бойових операцій проти Вірменії.

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