Сбитие самолета и захват позиций: что сейчас происходит в Карабахе
Министерство обороны Армении заявило о сбитии самолета сил Азербайджана. Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает обострятся.
Об этом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщает на своей странице в Facebook.
Она написала, что ситуация в Карабахе остается стабильно напряженной.
"Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха около 08:30 сбили самолет противника", - написала Степанян.
Информацию о сбитии самолета пока не комментировала азербайджанская сторона.
В то же время, пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила о захвате позиций на оборонительной линии 5-го горнострелкового полка ВС Армении. Азербайджанская сторона также захватила большое количество оружия и боеприпасов.
Бои продолжались на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Армения обстреливала оборонительные позиции Азербайджана из стрелкового оружия, минометов и артиллерии.
Командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.
Напомним, Вооруженные силы Азербайджана освободили от оккупационной армии Армении город Зангилан.
Отметим, Азербайджан заявил о продолжении боевых операций против Армении.