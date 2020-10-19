Порушення перемир'я і знищення батальйону: що відбувається в Карабасі

Азербайджан заявив про продовження бойових операцій проти Вірменії, яка намагалася чинити опір і обстріляла оборонні позиції. Ситуація в Нагірному Карабасі залишається напруженою.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Азербайджану.

У зв'язку з цим були знищені і виведені з ладу жива сила, 2 танки Т-72, 2 РСЗВ БМ-21 "Град", 1 Д-30 і 1 Д-20 гаубиць-гармат і 11 одиниць автомобільної техніки Вірменії.

За даними азербайджанської сторони, командир і особовий склад одного з батальйонів залишили бойові позиції і відступили. Начальник штабу 63-го танкового батальйону убитий, командир 1-го батальйону і його заступник Геворг Макарян поранені.

Міноборони Азербайджану повідомило, що частина особового складу батальйону на ділянці оборони 5-го гірськострілецького полку була знищена, а частина, яка самовільно залишилаи бойові позиції, втекла.

Прес-секретар оборонного відомства Вірменії Шушан Степанян на своїй сторінці у Facebook повідомила, що азербайджанські сили зробили 18 жовтня атаку на південному напрямку.

"Наступ було зупинено, а противник - відкинутий на кілька кілометрів", - написала вона.

Нагадаємо, Азербайджан зупинить всі дипломатичні відносини з країною, що визнала Карабах.

Також РБК-Україна писало, що уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливість визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.