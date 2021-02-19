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У Санкт-Петербурзі росіянин напав з ножем на співробітника українського консульства

Автор: Роман Тверденко

В Санкт-Петербурзі росіянин напав з ножем на прикордонника, який служив у Генеральному консульстві України. Він двічі його вдарив, але поранення виявилися не смертельними.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, чоловік без видимих причин накинувся на українського військовослужбовця як тільки йому відчинили двері, і завдав ножем два удари в тіло. Завдяки реакції прикордонника, поранення виявилися не смертельні.

Інший український військовий надав пораненому першу медичну допомогу, після чого він був доставлений в лікарню.

Нападник був затриманий. Попередньо відомо, що громадянин Росії був записаний на прийом до консульства.

На цьому тижні повідомлялося, що в центрі міста Серакув у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії напали з ножами на кількох українців. В результаті інциденту громадяни України отримали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, в середині січня в центрі Парижа близько 10 чоловік в масках з металевими кийками, битами та ножами напали на українця, коли він повертався з коледжу.

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