У Санкт-Петербурзі росіянин напав з ножем на співробітника українського консульства

В Санкт-Петербурзі росіянин напав з ножем на прикордонника, який служив у Генеральному консульстві України. Він двічі його вдарив, але поранення виявилися не смертельними.

За даними прикордонників, чоловік без видимих причин накинувся на українського військовослужбовця як тільки йому відчинили двері, і завдав ножем два удари в тіло. Завдяки реакції прикордонника, поранення виявилися не смертельні.

Інший український військовий надав пораненому першу медичну допомогу, після чого він був доставлений в лікарню.

Нападник був затриманий. Попередньо відомо, що громадянин Росії був записаний на прийом до консульства.