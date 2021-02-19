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В Санкт-Петербурге россиянин напал с ножом на сотрудника украинского консульства

Автор: Роман Тверденко

В Санкт-Петербурге россиянин напал с ножом на пограничника, который служил в Генеральном консульстве Украины. Он дважды его ударил, но ранения оказались не смертельными.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным пограничников, мужчина без видимых причин набросился на украинского военнослужащего как только ему открыли двери, и нанес ножом два удара в тело. Благодаря реакции пограничника, ранения оказались не смертельные.

Другой украинский военный предоставил раненному первую медицинскую помощь, после чего он был доставлен в больницу.

Нападающий был задержан. Предварительно известно, что гражданин России был записан на прием в консульство.

На этой неделе сообщалось, что в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на нескольких украинцев. В результате инцидента граждане Украины получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в середине января в центре Парижа около 10 человек в масках с металлическими прутьями, битами и ножами напали на украинца, когда он возвращался из колледжа.

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