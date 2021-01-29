У Румунії загорілася ще одна лікарня для пацієнтів з COVID. Є жертви

В Румунії спалахнула друга за останні три місяці лікарня для пацієнтів з COVID. В результаті пожежі загиблих чотири особи.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що пожежа сталася в лікарні Matei Bals в Бухаресті. Вогонь охопив чотири кімнати, з будівлі евакуювали більше сотні людей.

У евакуйованих пацієнтів COVID протікав з ускладненнями, більшості з них необхідна киснева підтримка. Частину пацієнтів довелося перевести до інших лікарень.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року в результаті пожежі у відділенні інтенсивної терапії лікарні в румунському місті Пятра-Нямц загинули десять осіб. Займання сталося в реанімаційному відділенні і поширилося на сусіднє приміщення. За попередніми даними, вогонь міг спалахнути через коротке замикання.

У грудні сталася пожежа в Єгипті у відділенні інтенсивної терапії приватної лікарні міста Ель-Убур. Загинули семеро пацієнтів, що були госпіталізовані з коронавірусом. Ще п'ять осіб отримали опіки і отруєння продуктами горіння.