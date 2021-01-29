В Румынии загорелась еще одна больница для пациентов с COVID. Есть жертвы

В Румынии загорелась вторая за последние три месяцы больница для пациентов с COVID. В результате пожара погибши четыре человека.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что пожар произошел в больнице Matei Bals в Бухаресте. Огонь охватил четыре комнаты, из здания эвакуировали более сотни человек.

У эвакуированных пациентов COVID протекал с осложнениями, большинству из них необходима кислородная поддержка. Часть пациентов пришлось перевести в другие больницы.

Напомним, в ноябре 2020 года в результате пожара в отделении интенсивной терапии больницы в румынском городе Пятра-Нямц погибли десять человек. Возгорание произошло в реанимационном отделении и распространилось на соседнее помещение. По предварительными данным, огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.

В декабре произошел пожар в Египте в отделении интенсивной терапии частной больницы города Эль-Убур. Погибли семеро пациентов, которое были госпитализированы с коронавирусом. Еще пять человек получили ожоги и отравление продуктами горения.