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Керівництво АРМА відсторонили і відправили під домашній арешт

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Київ, Четвер 29 липня 2021 14:34
Керівництво АРМА відсторонили і відправили під домашній арешт Фото: в. о. голови АРМА Віталій Сігідін (mind ua)
Автор: Олег Черниш

Тимчасово виконуючого обов'язки голови Нацагентства з питань виявлення та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (АРМА), його заступника і начальника управління відсторонили від посад. Їх підозрюють у привласненні понад 400 тисяч доларів.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

У прес-службі зазначили, що суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Напередодні ДБР разом з СБУ викрили зловживання в керівництві АРМА. За даними слідства, протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий в.о. голови, його заступник та начальник управління цієї установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управління АРМА.

У ДБР зазначають, що вони на підставі підроблених судових рішень перевели гроші на банківський рахунок, після чого розподіли їх між собою.

На даний момент шістьом фігурантам повідомили про підозру у заволодінні чужим майном зі зловживанням службовим становищем, за попередньою змовою в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також повідомляється, що сьогодні суд розгляне запобіжні заходи щодо інших фігурантів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що у справі фігурують в. о голови АРМА Віталій Сігідін і його заступник Володимир Павленко.

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