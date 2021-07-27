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Керівництву АРМА оголосили підозру у привласнені понад 400 тисяч доларів

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 13:09
Керівництву АРМА оголосили підозру у привласнені понад 400 тисяч доларів Фото: керівництву АРМА оголосили підозру у привласнені понад 400 тисяч доларів (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Олег Черниш

Правоохоронці оголосили підозру співробітникам Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Мова йде про привласнення 400 тисяч доларів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За інформацією правоохоронців, підозрюються т. в.о. глави АРМА, його заступник, начальник управління відомства, два чинні адвокати та громадянин за фактами заволодіння грошовими коштами організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що посадовці АРМА, особи, які здійснюють адвокатську діяльність, та громадянин протягом листопада-грудня 2020 року заволоділи майже 400 тисяч доларів речових доказів.

Так, на підставі підроблених судових рішень, вони перерахували ці грошові кошти на банківські рахунки осіб, які не є учасниками кримінального провадження.

Наразі готується подання до суду про обрання цим шести особам запобіжних заходів.

Джерело РБК-Україна в ДБР повідомило, що підозри вручені главі АРМА Віталію Сигидину і його заміснику Володимиру Павленко, на якого нещодавно було скоєно замах.

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