ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Руководство АРМА отстранили и отправили под домашний арест

Новина українською →
Киев, Четверг 29 июля 2021 14:34
Руководство АРМА отстранили и отправили под домашний арест Фото: и.о. главы АРМА Виталий Сигидин (mind ua)
Автор: Олег Черныш

Временно исполняющего обязанности главы Нацагентства по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), его зама и начальника управления отстранили от должностей. Их подозревают в присвоении более 400 тысяч долларов.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В пресс-службе отметили, что суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне ГБР вместе с СБУ разоблачили злоупотребления в руководстве АРМА. По данным следствия, в течение августа-декабря 2020 временный и.о. главы, его заместитель и начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.

В ГБР отмечают, что они на основании поддельных судебных решений перевели деньги на банковский счет, после чего распределили их между собой.

На данный момент шестерым фигурантам сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом со злоупотреблением служебным положением, по предварительному сговору в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Также сообщается, что сегодня суд рассмотрит меры пресечения в отношении других фигурантов.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что в деле фигурируют и.о главы АРМА Виталий Сигидин и его заместитель Владимир Павленко.

Читайте РБК-Украина в Google News
домашний арест хищение средств
NEWS
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра: где будут грозы
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра: где будут грозы
DAILY
Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так