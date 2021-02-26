Россия вербует жителей ОРДЛО для боевых действий в Ливии и Сирии

Спецслужбы Российской Федерации вербуют жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в частные военные компании. Россияне отправляют жителей ОРДЛО воевать в Ливии и Сирии.

Как рассказали в ГУР, представители российских спецслужб предлагают боевикам из первого и второго армейских корпусов, которые воюют на Донбассе, и жителям ОРДЛО зарплату в 5 тысяч долларов в месяц за службу в ЧВК.

Также за участие в ЧВК обещают льготы участников боевых действий и пенсионное обеспечение после трех лет службы.

"Сегодня боевики российских ЧВК с временно оккупированных территорий Украины привлекаются к участию в боевых действиях в Ливии и Сирии", - добавили в разведке.