Россия вербует жителей ОРДЛО для боевых действий в Ливии и Сирии
Спецслужбы Российской Федерации вербуют жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в частные военные компании. Россияне отправляют жителей ОРДЛО воевать в Ливии и Сирии.
Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Как рассказали в ГУР, представители российских спецслужб предлагают боевикам из первого и второго армейских корпусов, которые воюют на Донбассе, и жителям ОРДЛО зарплату в 5 тысяч долларов в месяц за службу в ЧВК.
Также за участие в ЧВК обещают льготы участников боевых действий и пенсионное обеспечение после трех лет службы.
"Сегодня боевики российских ЧВК с временно оккупированных территорий Украины привлекаются к участию в боевых действиях в Ливии и Сирии", - добавили в разведке.
Напомним, до этого в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что Россия привлекает жителей ОРДЛО к участию в выборах в Госдуму РФ. Украина призвала жителей оккупированных территорий не принимать участие в российских выборах.
Добавим, Украина передала Евросоюзу новые списки для введения санкций против России за нарушения прав человека в Крыму.