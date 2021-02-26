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Россия вербует жителей ОРДЛО для боевых действий в Ливии и Сирии

Новина українською → Донбасс, Пятница 26 февраля 2021 15:18
Россия вербует жителей ОРДЛО для боевых действий в Ливии и Сирии Фото: боевик российской ЧВК (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спецслужбы Российской Федерации вербуют жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в частные военные компании. Россияне отправляют жителей ОРДЛО воевать в Ливии и Сирии.

Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как рассказали в ГУР, представители российских спецслужб предлагают боевикам из первого и второго армейских корпусов, которые воюют на Донбассе, и жителям ОРДЛО зарплату в 5 тысяч долларов в месяц за службу в ЧВК.

Также за участие в ЧВК обещают льготы участников боевых действий и пенсионное обеспечение после трех лет службы.

"Сегодня боевики российских ЧВК с временно оккупированных территорий Украины привлекаются к участию в боевых действиях в Ливии и Сирии", - добавили в разведке.

Напомним, до этого в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что Россия привлекает жителей ОРДЛО к участию в выборах в Госдуму РФ. Украина призвала жителей оккупированных территорий не принимать участие в российских выборах.

Добавим, Украина передала Евросоюзу новые списки для введения санкций против России за нарушения прав человека в Крыму.

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