Росія перекинула на Донбас новий підрозділ снайперів, - розвідка

Зокрема, за інформацією Головного управління розвідки, російське військове командування продовжує підтримку боєздатності оперативного угруповання окупаційних військ.

З початку лютого на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях Росії завезли більше двох тисяч тонн палива. У той же час провели ротацію кадрових російських офіцерів на командних посадах.

"Крім того, для посилення передових позицій окупаційних військ прибув зведений снайперський підрозділ ЗС РФ, озброєний снайперськими комплексами різного калібру російського та іноземного виробництва", - додала Сальник.