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Россия перебросила на Донбасс новое подразделение снайперов, - разведка

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация перебросила на Донбасс новое подразделение снайперов. Они вооружены комплексами различного калибра.

Об этом на брифинге сообщила спикер Минобороны Мария Сальник.

В частности, по информации Главного управления разведки, российское военное командование продолжает поддержку боеспособности оперативной группировки оккупационных войск.

С начала февраля на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из России завезли более двух тысяч тонн топлива. В то же время провели ротацию кадровых российских офицеров на командных должностях.

"Кроме того, для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыл сводный снайперский подразделение ВС РФ, вооруженный снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства", - добавила Сальник.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе усилили подготовку снайперов. Отметим, последние боевые потери Украины связаны в основном со снайперской войной.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинская сторона дает адекватный ответ на снайперский огонь.

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