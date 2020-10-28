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Ракетні обстріли і збитий безпілотник: що зараз відбувається в Карабасі

Автор: Анастасия Рокитна

Азербайджан заявив про ракетний обстріл з боку Вірменії. Ситуація в Нагірному Карабасі залишається напруженою, незважаючи на перемир'я.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Азербайджану.

Відомство зазначило, що обстріляли територію Тертерського району. Постраждалих в результаті обстрілу немає.

"Вірменські збройні сили продовжують піддавати ракетному обстрілу мирних жителів і цивільні об'єкти. 28 жовтня о 10:15 противник обстріляв місто Тертер і території району з РСЗВ "Смерч", - йдеться в повідомленні.

У той же час, представник Міноборони Вірменії Шушан Степанян написала на своїй сторінці в Facebook, що вірменські сили збили безпілотник азербайдзанскої сторони.

"Зранку збили ще один безпілотник", - написала Степанян і опублікувала знімок БПЛА.

Фото: збитий безпілотник (facebook.com)

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В Карабасі повідомляють, що в деяких напрямках в зоні карабаського конфлікту йдуть бої локального значення.

Нагадаємо, вчора Міністерство оборони Азербайджану заявило про знищення вірменської дивізії.

До цього Міністерство оборони Вірменії заявило про важкі бої в зоні конфлікту з Азербайджаном.

Зазначимо, Азербайджан узяв під контроль 18 населених пунктів в Карабасі перед перемир'ям.

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