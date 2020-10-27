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Ситуація в Карабасі: Азербайджан заявив про знищення дивізії Вірменії

Новость на русском → Нагірний Карабах, Вівторок 27 жовтня 2020 09:25
Ситуація в Карабасі: Азербайджан заявив про знищення дивізії Вірменії Фото: ситуація в Карабасі (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Ситуація в Нагірному Карабасі погіршилася. Міністерство оборони Азербайджану заявило про знищення вірменської дивізії.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони країни.

Повідомляється, що знищений передовий пункт керування 18-ї мотострілецької дивізії збройних сил Вірменії. Серед убитих - начальник штабу дивізії полковник Сергій Шакарян.

Азербайджанська сторона також заявила про обстріл з боку Вірменії. Бойові операції тривали в основному на Ходжавендському, Фізулінському і Губадлинському напрямках фронту.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю італійському телеканалу RAI-1 заявив, що азербайджанські військові будуть адекватно реагувати на порушення домовленості про припинення вогню в Нагірному Карабасі з вірменської сторони.

"Все буде залежати від того, як поведе себе Вірменія. Тому що перші два режиму припинення вогню були порушені Вірменією", - заявив він.

У свою чергу, Міноборони Вірменії повідомило, що Азербайджан за допомогою безпілотників обстріляв територію Вірменії поруч з кордоном Ірану.

Нагадаємо, вчора Міністерство оборони Вірменії заявило про важкі бої в зоні конфлікту з Азербайджаном.

У США заявив про досягнення між сторонами нагірно-карабахського конфлікту домовленості про припинення вогню з гуманітарними цілями. Проте, сторони майже відразу звинуватили один одного в обстрілах.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Єреван і Баку погодилися дотримуватися чергове перемир'я в Нагірному Карабасі.

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