Ракетні обстріли і збитий безпілотник: що зараз відбувається в Карабасі
Азербайджан заявив про ракетний обстріл з боку Вірменії. Ситуація в Нагірному Карабасі залишається напруженою, незважаючи на перемир'я.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони Азербайджану.
Відомство зазначило, що обстріляли територію Тертерського району. Постраждалих в результаті обстрілу немає.
"Вірменські збройні сили продовжують піддавати ракетному обстрілу мирних жителів і цивільні об'єкти. 28 жовтня о 10:15 противник обстріляв місто Тертер і території району з РСЗВ "Смерч", - йдеться в повідомленні.
У той же час, представник Міноборони Вірменії Шушан Степанян написала на своїй сторінці в Facebook, що вірменські сили збили безпілотник азербайдзанскої сторони.
"Зранку збили ще один безпілотник", - написала Степанян і опублікувала знімок БПЛА.
Фото: збитий безпілотник (facebook.com)
В Карабасі повідомляють, що в деяких напрямках в зоні карабаського конфлікту йдуть бої локального значення.
Нагадаємо, вчора Міністерство оборони Азербайджану заявило про знищення вірменської дивізії.
До цього Міністерство оборони Вірменії заявило про важкі бої в зоні конфлікту з Азербайджаном.
Зазначимо, Азербайджан узяв під контроль 18 населених пунктів в Карабасі перед перемир'ям.