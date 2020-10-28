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Ракетные обстрелы и сбитый беспилотник: что сейчас происходит в Карабахе

Новина українською → Нагорный Карабах, Среда 28 октября 2020 12:41
Ракетные обстрелы и сбитый беспилотник: что сейчас происходит в Карабахе Фото: ситуация в Карабахе (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Азербайджан заявил о ракетном обстреле со стороны Армении. Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной, не смотря на перемирие.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Ведомство отметило, что обстреляли территорию Тертерского района. Пострадавших в результате обстрела нет.

"Армянские вооруженные силы продолжают подвергать ракетному обстрелу мирных жителей и гражданские объекты. 28 октября в 10:15 противник обстрелял город Тертер и территории района из РСЗО "Смерч", - говорится в сообщении.

В то же время, представитель Минобороны Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что армянские сили сбили беспилотник азербайдзанской стороны.

"С утра сбили еще один беспилотник", - написала Степанян и опубликовала снимок БПЛА.

Ракетные обстрелы и сбитый беспилотник: что сейчас происходит в КарабахеФото: сбитый беспилотник (facebook.com)

В Карабахе сообщают, что в некоторых направлениях в зоне карабахского конфликта идут бои локального значения.

Напомним, вчера Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении армянской дивизии.

До этого Министерство обороны Армении заявило о тяжелых боях в зоне конфликта с Азербайджаном.

Отметим, Азербайджан взял под контроль 18 населенных пунктов в Карабахе перед перемирием.

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