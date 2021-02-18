Під Радою протестують "євробляхери", вимагають спростити розмитнення авто

Під будівлею Верховної Ради України влаштували масштабну акцію протесту. Її влаштували власники "євроблях ".

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, сьогодні Рада розгляне законопроект, який передбачає разове доступне розмитнення для авто на єврономерах за 1000 євро. Це буде стосуватися ввезених в Україну автомобілів до 1 січня 2021 року.

Мітингувальники тримають у руках плакати на підтримку законопроекту про спрощене розмитнення авто.

Фото: протест під Радою (РБК-Україна)