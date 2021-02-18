Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто

Под зданием Верховной Рады Украины устроили масштабную акцию протеста. Ее устроили владельцы "евроблях ".

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, сегодня Рада рассмотрит законопроект, который предусматривает разовую доступную растаможку для авто на еврономерах по 1000 евро. Это будет касаться ввозимых в Украину автомобилей до 1 января 2021 года.

Митингующие держат в руках плакаты в поддержку законопроекта об упрощенной растаможке авто.