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Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 10:08
Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто Фото: протест под Радой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Под зданием Верховной Рады Украины устроили масштабную акцию протеста. Ее устроили владельцы "евроблях".

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, сегодня Рада рассмотрит законопроект, который предусматривает разовую доступную растаможку для авто на еврономерах по 1000 евро. Это будет касаться ввозимых в Украину автомобилей до 1 января 2021 года.

Митингующие держат в руках плакаты в поддержку законопроекта об упрощенной растаможке авто.

Фото: протест под Радой (РБК-Украина)

Корреспондент сообщает, что ситуация под Радой спокойная.

Напомним, Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики согласовал два законопроекта об отсрочке растаможки автомобилей на иностранных номерах.

Ранее сообщалось, что в Украине начали штрафовать владельцев авто на иностранной регистрации.

Как писало РБК-Украина, в конце октября КМУ разрешил полиции штрафовать владельцев "евроблях", которые нарушили сроки растаможивания своих автомобилей.

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Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто
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