Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто
Под зданием Верховной Рады Украины устроили масштабную акцию протеста. Ее устроили владельцы "евроблях".
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Отметим, сегодня Рада рассмотрит законопроект, который предусматривает разовую доступную растаможку для авто на еврономерах по 1000 евро. Это будет касаться ввозимых в Украину автомобилей до 1 января 2021 года.
Митингующие держат в руках плакаты в поддержку законопроекта об упрощенной растаможке авто.
Корреспондент сообщает, что ситуация под Радой спокойная.
Напомним, Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики согласовал два законопроекта об отсрочке растаможки автомобилей на иностранных номерах.
Ранее сообщалось, что в Украине начали штрафовать владельцев авто на иностранной регистрации.
Как писало РБК-Украина, в конце октября КМУ разрешил полиции штрафовать владельцев "евроблях", которые нарушили сроки растаможивания своих автомобилей.