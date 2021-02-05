Працівнику запорізької лікарні оголосили підозру через пожежу

Завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу обласної інфекційної лікарні, в якій 3 лютого сталась смертельна пожежа, оголосили про підозру. Йому інкримінують порушення встановлених вимог пожежної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

У міністерстві зазначили, що поліція зібрала достатньо доказів для оголошення підозри.

За даними слідства, працівник не зупинив роботу обладнання, в результаті чого сталась пожежа і загинули четверо людей.

"У Запоріжжі поліція оголосила підозру працівнику лікарні у порушенні правил безпеки, що спричинило загибель людей", - йдеться у повідомленні.

Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей) та ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Нагадаємо, в Запоріжжі сталася пожежа в інфекційній лікарні, яка приймає хворих на коронавірус. В результаті пожежі загинули 4 людини, ще двоє з опіками та отруєнням потрапили до лікарні. Можливою причиною пожежі називають вибух апарату ШВЛ.

Як писало РБК-Україна, за фактом пожежі в лікарні Запоріжжя порушили кримінальну справу.