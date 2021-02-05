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Работнику запорожской больницы объявили подозрение из-за пожара

Автор: Анастасия Рокитна

Заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы, в которой 3 февраля произошел смертельный пожар, объявили о подозрении. Ему инкриминируют нарушение установленных требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В министерстве отметили, что полиция собрала достаточно доказательств для объявления подозрения.

По данным следствия, работник не остановил работу оборудования, в результате чего произошел пожар и погибли четыре человека.

"В Запорожье полиция объявила подозрение работнику больницы в нарушении правил безопасности, повлекшее гибель людей", - говорится в сообщении.

Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель людей) и ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Напомним, в Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице, которая принимает больных коронавирусом. В результате пожара погибли 4 человека, еще двое с ожогами и отравлением попали в больницу. Возможной причиной пожара называют взрыв аппарата ИВЛ.

Как писало РБК-Украина, по факту пожара в больнице Запорожья возбуждено уголовное дело.

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