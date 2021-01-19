ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Робота" в Офісі президента за 200 тисяч доларів: у Києві затримали шахрая

Новость на русском → Київ, Вівторок 19 січня 2021 11:26
"Робота" в Офісі президента за 200 тисяч доларів: у Києві затримали шахрая Фото: місце затримання (gp.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохоронці затримали громадянина України, який "продавав" посаду в Офісі президента за 200 тисяч доларів. Його затримали під час одержання першої частини коштів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік запевнив іншу особу, що може допомогти влаштувати до Офісу президента України.

Під час першої зустрічі він просив за свої "послуги" від 100 до 300 тисяч доларів, а потім зупинився на 200 тисячах доларів.

"Під час одержання першої частини коштів у сумі 100 тис доларів США громадянина затримано в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце затримання (gp.gov.ua)

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, у Києві представники "приватного детективного агентства" торгували інформацією з закритих баз даних державних і правоохоронних органів.

Також директору КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" оголосили підозру за фактом заволодіння чужим майном. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події мошенничество Офіс президента
NEWS
Похолодання в Україні: тривають снігопади, морози до -23
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Похолодання в Україні: тривають снігопади, морози до -23
DAILY
Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні