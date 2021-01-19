"Робота" в Офісі президента за 200 тисяч доларів: у Києві затримали шахрая

Правоохоронці затримали громадянина України, який "продавав" посаду в Офісі президента за 200 тисяч доларів. Його затримали під час одержання першої частини коштів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік запевнив іншу особу, що може допомогти влаштувати до Офісу президента України.

Під час першої зустрічі він просив за свої "послуги" від 100 до 300 тисяч доларів, а потім зупинився на 200 тисячах доларів.

"Під час одержання першої частини коштів у сумі 100 тис доларів США громадянина затримано в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце затримання (gp.gov.ua)

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Держбюро розслідувань.

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