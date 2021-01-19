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"Работа" в Офисе президента за 200 тысяч долларов: в Киеве задержали мошенника

Новина українською → Киев, Вторник 19 января 2021 11:26
"Работа" в Офисе президента за 200 тысяч долларов: в Киеве задержали мошенника Фото: место задержания (gp.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители задержали гражданина Украины, который "продавал" должность в Офисе президента за 200 тысяч долларов. Его задержали во время получения первой части денежных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчина заверил другое лицо, что может помочь устроить в Офис президента Украины.

Во время первой встречи он просил за свои "услуги" от 100 до 300 тысяч долларов, а затем остановился на 200 тысячах долларов.

"Во время получения первой части средств в сумме 100 тысяч долларов США гражданина задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Фото: место задержания (gp.gov.ua)

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Госбюро расследований.

Напомним, в Киеве представители "частного детективного агентства" торговали информацией из закрытых баз данных государственных и правоохранительных органов.

Также директору КП "Международный аэропорт Кривой Рог" объявили подозрение по факту завладения чужим имуществом. Решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения.

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"Работа" в Офисе президента за 200 тысяч долларов: в Киеве задержали мошенника
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей "Работа" в Офисе президента за 200 тысяч долларов: в Киеве задержали мошенника
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