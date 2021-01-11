ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Директора аеропорту "Кривий Ріг" підозрюють в заволодінні чужим майном

Новость на русском → Кривий Ріг, Понеділок 11 січня 2021 10:07
Директора аеропорту "Кривий Ріг" підозрюють в заволодінні чужим майном Фото: аеропорт "Кривий Ріг" (krmisto gov ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Директору КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" оголосили підозру за фактом заволодіння чужим майном. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, він у березні 2019 року уклав з приватним підприємством договір підряду на виконання робіт з будівництва огорожі території аеропорту. Потім посадовець підписав акти приймання виконаних робіт, знаючи, що їх вартість завищена, зазначають у прес-службі.

"Внаслідок таких дій державі завдано понад 5,3 млн гривень збитків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України викрило корупційну схему незаконного розпорядження держмайном аеропорту "Бориспіль". Це призвело до завдання понад 16,5 млн гривень шкоди держпідприємству.

Також НАБУ проводило обшуки в справі про зловживання посадових осіб УЗ на закупівлі програмного забезпечення для електронного придбання квитків на потяг сполученням "Київ-Бориспіль".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події аэропорт
NEWS
В Україні стався ще один землетрус
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В Україні стався ще один землетрус
DAILY
Бойова Феміда. Чому в Україні досі не повернули військові трибунали
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Бойова Феміда. Чому в Україні досі не повернули військові трибунали