Протесты в США: Конгресс считает голоса на фоне митинга
В столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов. При этом в Конгрессе продолжается заседание по утверждению результатов голосования.
Подробнее о ситуации в Вашингтоне - в материале РБК-Украина.
Несколько протестующих прорвались в здание Капитолия. Их пытаются остановить полицейские. Демонстранты бьют окна и ломают двери.
BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021
Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC
The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw
В ходе протеста между сторонниками Трампа и правоохранителями вспыхнули стычки. Демонстранты пытались прорваться к зданию Капитолия. Силовикам пришлось применить слезоточивый газ. Несколько человек пострадали.
Капитолий США закрыли из-за эскалации ситуации между протестующими и правоохранителями. В здание Капитолия невозможно ни зайти, ни выйти, сообщает корреспондент CNN.
До этого несколько сторонников Трампа смогли прорвать металлические ограждения вокруг Капитолия. Некоторые из протестующих смогли добраться до ступенек Капитолия.
Фото: протесты в США (GettyImages)
Также из двух зданий на территории Капитолия начали проводить эвакуацию. По информации правоохранителей, на их территории выявили неопознанные пакеты. После проверки одно из зданий открыли.