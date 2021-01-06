Протесты в США: Конгресс считает голоса на фоне митинга

В столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов. При этом в Конгрессе продолжается заседание по утверждению результатов голосования.

Подробнее о ситуации в Вашингтоне - в материале РБК-Украина.

Несколько протестующих прорвались в здание Капитолия. Их пытаются остановить полицейские. Демонстранты бьют окна и ломают двери.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors



Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC



The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

В ходе протеста между сторонниками Трампа и правоохранителями вспыхнули стычки. Демонстранты пытались прорваться к зданию Капитолия. Силовикам пришлось применить слезоточивый газ. Несколько человек пострадали.

Капитолий США закрыли из-за эскалации ситуации между протестующими и правоохранителями. В здание Капитолия невозможно ни зайти, ни выйти, сообщает корреспондент CNN.

До этого несколько сторонников Трампа смогли прорвать металлические ограждения вокруг Капитолия. Некоторые из протестующих смогли добраться до ступенек Капитолия.

Фото: протесты в США (GettyImages)

Также из двух зданий на территории Капитолия начали проводить эвакуацию. По информации правоохранителей, на их территории выявили неопознанные пакеты. После проверки одно из зданий открыли.