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Протесты в США: Конгресс считает голоса на фоне митинга

Новина українською → Вашингтон, Среда 06 января 2021 21:38
Протесты в США: Конгресс считает голоса на фоне митинга Фото: протесты в США (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

В столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов. При этом в Конгрессе продолжается заседание по утверждению результатов голосования.

Подробнее о ситуации в Вашингтоне - в материале РБК-Украина.

Несколько протестующих прорвались в здание Капитолия. Их пытаются остановить полицейские. Демонстранты бьют окна и ломают двери.

В ходе протеста между сторонниками Трампа и правоохранителями вспыхнули стычки. Демонстранты пытались прорваться к зданию Капитолия. Силовикам пришлось применить слезоточивый газ. Несколько человек пострадали.

Капитолий США закрыли из-за эскалации ситуации между протестующими и правоохранителями. В здание Капитолия невозможно ни зайти, ни выйти, сообщает корреспондент CNN.

До этого несколько сторонников Трампа смогли прорвать металлические ограждения вокруг Капитолия. Некоторые из протестующих смогли добраться до ступенек Капитолия.

Фото: протесты в США (GettyImages)

Также из двух зданий на территории Капитолия начали проводить эвакуацию. По информации правоохранителей, на их территории выявили неопознанные пакеты. После проверки одно из зданий открыли.

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