Протесты в США: Конгресс считает голоса на фоне митинга

В столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов. При этом в Конгрессе продолжается заседание по утверждению результатов голосования.

Несколько протестующих прорвались в здание Капитолия. Их пытаются остановить полицейские. Демонстранты бьют окна и ломают двери.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors



Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC



The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw