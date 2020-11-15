Протести в Мінську жорстко розігнали, учасників масово затримали

На акції протесту в Мінську на так званій "Площі змін" силовики взяли демонстрантів в кільце. Після цього акцію жорстко розігнали, учасників масово затримали.

Про це повідомляє місцевий портал TUT.BY.

Повідомляється, що силовики з щитами буквально за дві хвилини оточили демонстрантів. Протестувальники скандували "Один за всіх і всі за одного", їх близько 500 осіб, а силовиків в рази більше.

Люди також скандували "За вашу і нашу свободу", "Хто вбив Рому?", "Перестаньте вбивати", маючи на увазі Романа Бондаренка, який помер 12 листопада після затримання на протест.

Десятки людей з "Площі змін" ведуть в автозаки, деяких затримують досить жорстко, несуть на руках. Чутні звуки розбитого скла - розбиваються лампадки біля меморіалу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході недільних акцій у Білорусі затримали понад 300 осіб, найбільше - в Мінську. За даними правозахисників, затримання відбувалися в Новогрудці, Бобруйську, Вітебську, Гродно, Пінську, Гомелі та Світлогорську.

Зазначимо, недільні марші 15 листопада присвячені загибелі Романа Бондаренка. Україна відреагувала на вбивство протестувальника, засудивши насильство і репресії режиму Олександра Лукашенка.