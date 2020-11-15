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На протести в Білорусі затримали вже понад 300 осіб, - правозахисники

Новость на русском → Білорусь, Неділя 15 листопада 2020 15:31
На протести в Білорусі затримали вже понад 300 осіб, - правозахисники Фото: затримання в Білорусі (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

У Білорусі силовики затримали понад 300 учасників недільних протестних акцій. Найбільше затримань відбулося у Мінську.

Про це повідомляє правозахисна організація "Вясна".

За даними правозахисників, вже затримано як мінімум 307 осіб. Крім Мінська, затримання зафіксовані в Новогрудці, Бобруйську, Вітебську, Гродно, Пінську, Гомелі та Світлогорську.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську та інших білоруських містах заплановані протестні акції в пам'ять Романа Бондаренко, який помер 12 листопада після затримання силовиками на протест.

Раніше РБК-Україна писало, що в Мінську силовики затримали вже кілька десятків протестувальників. При цьому силовики для розгону протестувальників використовували сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Також повідомлялося, що в Європейському союзі заявили про готовність введення нових санкцій проти Білорусі на тлі смерті протестувальника Романа Бондаренко. Дії влади в ЄС вважають обурливими і ганебними.

Крім цього з закликом до ЄС розширити санкції проти невизнаного президента Олександра Лукашенка виступила лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська.

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