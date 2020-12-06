На протестах у Мінську почалися розгони і затримання

Станом на 13:00 за київським часом на протестах в Мінську (Білорусь) почалися розгони. Також повідомляється про перші затримання.

Про це пише місцевий портал Onliner.

Повідомляється, що сьогодні жителі Мінська знову вийшли на традиційні марші, збираючись у себе в дворах. У деяких частинах міста люди сформувалися у досить великі колони, марші пройшли в мікрорайоні Лебяжий, Уруччя й мікрорайоні Сокіл.

Проте вже відомо, що силовики розігнали людей в Лебяжему та житловому комплексі "Маяк Мінська". Крім того, кілька автобусів з ОМОНом приїхали на вулицю Чечота, де починала формуватися колона жителів Брилевічей. Люди розбіглися по дворах, але є затримані.

Також повідомляється про розгон та затримання в Слепянці. За словами очевидців, там затримано не менше 10 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед черговими протестами в Мінську стягнули спецтехніку, а силовики почали чергувати в центрі міста.

До цього президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив НАТО у планах по захопленню західних земель країни. Для цього нібито альянс створює ударне військове угруповання.