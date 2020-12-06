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Перед черговими протестами в Мінську стягують спецтехніку

Новость на русском → Мінськ, Неділя 06 грудня 2020 09:05
Перед черговими протестами в Мінську стягують спецтехніку Фото: протести в Мінську (spring.org)
Автор: РБК-Україна

На 6 грудня оголошена чергова акція протесту в Мінську, силовики вже стягують спеціальну техніку. З самого ранку по дорогах Мінська їдуть автозаки, броньовики і водомети.

Про це повідомляє місцеве видання Onliner.

Повідомляється, що колона бронемашин пройшла по проспекту Незалежності до Уруччя, де її вітала група підтримки з червоно-зеленими прапорами. Також спецтехніку бачили на Партизанському проспекті.

Видання зазначає, що характерні буси і автобуси для перевезення особового складу міліції займають свої позиції в різних районах міста.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань заявив, що Олександра Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, оскільки йому не вистачає для цього легітимності.

А лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що готова очолити країну в перехідний період. За її словами, режим Лукашенка розвалюється і скоро люди з системи опиняться в ситуації, коли вигідніше сісти за стіл переговорів.

"Ми працюємо над тим, щоб полегшити і прискорити перехідний період і повернути владу народу", - сказала вона.

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