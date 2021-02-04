Зниклий на Донбасі військовий знаходиться в полоні у бойовиків

Російські найманці оприлюднили відео з військовослужбовцем, якого раніше вважали зниклим під час чергування в зоні Операції об'єднаних сил. Він зник 28 січня.

Про це заявили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ".

Зараз деталі зникнення військовослужбовця встановлює слідство.

"На одній з позицій ЗСУ в районі проведення ООС військовослужбовець зник. Кілька днів тривали пошуки. 3 лютого окупаційна влада так званої "ДНР" опублікувала кілька відео з цим військовослужбовцем, де його змушують все більше і більше лити бруд на Україну і своїх побратимів", - йдеться в повідомленні.

Це вже не перший випадок примусу полонених говорити на камери російських ЗМІ.

У штабі закликали військовослужбовців і цивільних у зоні проведення операції Об'єднаних сил бути надзвичайно обережними.

Нагадаємо, нещодавно омбудсмен Денисова назвала кількість українців, яких незаконно утримують на території ОРДЛО. Більшість затриманих - цивільні особи.

Додамо, в кінці грудня з російського полону в Україну повернувся політв'язень Олександр Шумков. Росія депортувала українця після закінчення терміну його ув'язнення.