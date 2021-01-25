RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Затори скували Київ: на яких вулицях ускладнено рух

Автор: Анастасия Рокитна

У Києві зранку утворились значні затори на вулицях та мостах міста. Ускладнено рух транспорту на всіх мостах та на центральних дорогах.

Про це свідчать дані карти Google Maps.

Фото: затори в Києві (скріншот Google Maps)

Затори утворились у центрі міста, зокрема на проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, Набережному шосе, Повітрофлотському проспекті, вулиці Хрещатик, вулиці Січових Стрільців, вулиці Велика Васильківська.

Також ускладнено рух транспорту біля станцій метро "Палац Україна", "Університет", "Театральна", "Майдан Незалежності", "Шулявська", "Дорогожичі".

Затори утворились на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, Великій Окружній дорозі.

На Північному, Дарницькому, Південному мостах, а також на мосту імені Патона ускладнений рух транспорту. На лівому березі столиці ситуація краща, затори на проспекті Шухевича, бульварі Перова, проспекті Соборності зі сторони моста.

Нагадаємо, синоптики попередили про похолодання в Україні з 25 січня. У Києві оголошено штормове попередження.

Також раніше повідомлялось, що частина України може залишитися без світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київ