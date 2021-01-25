Затори скували Київ: на яких вулицях ускладнено рух

У Києві зранку утворились значні затори на вулицях та мостах міста. Ускладнено рух транспорту на всіх мостах та на центральних дорогах.

Про це свідчать дані карти Google Maps.

Фото: затори в Києві (скріншот Google Maps)

Затори утворились у центрі міста, зокрема на проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, Набережному шосе, Повітрофлотському проспекті, вулиці Хрещатик, вулиці Січових Стрільців, вулиці Велика Васильківська.

Також ускладнено рух транспорту біля станцій метро "Палац Україна", "Університет", "Театральна", "Майдан Незалежності", "Шулявська", "Дорогожичі".

Затори утворились на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, Великій Окружній дорозі.

На Північному, Дарницькому, Південному мостах, а також на мосту імені Патона ускладнений рух транспорту. На лівому березі столиці ситуація краща, затори на проспекті Шухевича, бульварі Перова, проспекті Соборності зі сторони моста.

Нагадаємо, синоптики попередили про похолодання в Україні з 25 січня. У Києві оголошено штормове попередження.

Також раніше повідомлялось, що частина України може залишитися без світла.