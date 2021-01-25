Пробки сковали Киев: на каких улицах затруднено движение

В Киеве утром образовались значительные пробки на улицах и мостах города. Затруднено движение транспорта на всех мостах и на центральных дорогах.

Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Пробки образовались в центре города, в частности на проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе, Воздухофлотском проспекте, улице Крещатик, улице Сечевых Стрельцов, улице Большая Васильковская.

Также затруднено движение транспорта возле станций метро "Дворец Украина", "Университет", "Театральная", "Майдан Независимости", "Шулявская", "Дорогожичи".

Пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, Большой Окружной дороге.

На Северном, Дарницком, Южном мостах, а также на мосту имени Патона затруднено движение транспорта. На левом берегу столицы ситуация лучше, пробки на проспекте Шухевича, бульваре Перова, проспекте Соборности со стороны моста.

Напомним, синоптики предупредили о похолодании в Украине с 25 января. В Киеве объявлено штормовое предупреждение.

Также ранее сообщалось, что часть Украины может остаться без света.