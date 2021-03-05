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На Прикарпатті осквернили пам'ятник Шевченка

Автор: Анастасія Рокитна

У селі Підпечери вандали понищили пам’ятник Тараса Шевченка. Йому "відрізали" голову.

Про це в повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він звернувся до правоохоронних органів з вимого знайти злочинців.

"Під Будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тараса Шевченка! Очевидно, вандали "приурочили" свої дії до дня народження нашого Кобзаря", - написав він.

Фото: пам'ятник Шевченка (facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Нагадаємо, у Львові вночі невідомі облили червоною фарбою пам‘ятник Степану Бандері. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Також у Вінниці невідомі осквернили Меморіальний комплекс Слави, за даним фактом відкрито кримінальну справу.

Раніше повідомлялось, що невідомі пошкодили кілька меморіальних табличок воїнам АТО на місцевих школах. Один з епізодів скоєння злочину зняла камера відеоспостереження.

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