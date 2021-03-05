На Прикарпатті осквернили пам'ятник Шевченка
У селі Підпечери вандали понищили пам’ятник Тараса Шевченка. Йому "відрізали" голову.
Про це в повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Він звернувся до правоохоронних органів з вимого знайти злочинців.
"Під Будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тараса Шевченка! Очевидно, вандали "приурочили" свої дії до дня народження нашого Кобзаря", - написав він.
Нагадаємо, у Львові вночі невідомі облили червоною фарбою пам‘ятник Степану Бандері. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.
Також у Вінниці невідомі осквернили Меморіальний комплекс Слави, за даним фактом відкрито кримінальну справу.
Раніше повідомлялось, що невідомі пошкодили кілька меморіальних табличок воїнам АТО на місцевих школах. Один з епізодів скоєння злочину зняла камера відеоспостереження.