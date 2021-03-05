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На Прикарпатье осквернили памятник Шевченко

Новина українською → Подпечеры, Пятница 05 марта 2021 12:45
На Прикарпатье осквернили памятник Шевченко Фото: памятник Шевченко (facebook.com/ruslan.martsinkiv)
Автор: Анастасия Рокитна

В селе Подпечеры вандалы уничтожили памятник Тараса Шевченко. Ему "отрезали" голову.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он обратился в правоохранительные органы с требованиями найти преступников.

"Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тараса Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", - написал он.

Фото: памятник Шевченко (facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Напомним, во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Также в Виннице неизвестные осквернили Мемориальный комплекс Славы, по данному факту открыто уголовное дело.

Ранее сообщалось, что неизвестные повредили несколько мемориальных табличек воинам АТО на местных школах. Один из эпизодов совершения преступления сняла камера видеонаблюдения.

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