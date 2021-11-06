У передмісті Одеси побили депутата з Херсонської області: поліція почала розслідування

Правоохоронці зазначили, що напад на депутата і його дружину стався ввечері 6 листопада в передмісті Одеси. Невідомі зупинили автомобіль подружжя і побили їх. Чоловік госпіталізований. Він перебуває у важкому стані - за його життя борються лікарі.

За даним фактом розпочато досудове розслідування. Поліція вживає заходів щодо встановлення та затримання осіб, причетних до нападу. Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Фото: під Одесою побили депутата з Херсонської області (od.npu.gov.ua)