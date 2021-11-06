RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У передмісті Одеси побили депутата з Херсонської області: поліція почала розслідування

Автор: Дмитрий Кузнецов

У передмісті Одеси невідомі напали на депутата однієї з об'єднаних територіальних громад (ОТГ) Херсонської області та його дружину. Поліція почала розслідування обставин події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Правоохоронці зазначили, що напад на депутата і його дружину стався ввечері 6 листопада в передмісті Одеси. Невідомі зупинили автомобіль подружжя і побили їх. Чоловік госпіталізований. Він перебуває у важкому стані - за його життя борються лікарі.

За даним фактом розпочато досудове розслідування. Поліція вживає заходів щодо встановлення та затримання осіб, причетних до нападу. Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Фото: під Одесою побили депутата з Херсонської області (od.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниОдесаХерсонская область