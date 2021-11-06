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В пригороде Одессы избили депутата из Херсонской области: полиция начала расследование

Автор: Дмитрий Кузнецов

В пригороде Одессы неизвестные напали на депутата одной из объединенных территориальных общин (ОТО) Херсонской области и его жену. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Правоохранители отметили, что нападение на депутата и его жену произошло вечером 6 ноября в пригороде Одессы. Неизвестные остановили автомобиль супругов и избили их. Мужчина госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии - за его жизнь борются врачи.

По данному факту начато досудебное расследование. Полиция предпринимает меры по установлению и задержанию лиц, причастных к нападению. Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Фото: под Одессой избили депутата из Херсонской области (od.npu.gov.ua)

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Министерство внутренних дел УкраиныОдессаХерсонская область