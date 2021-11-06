В пригороде Одессы избили депутата из Херсонской области: полиция начала расследование

Правоохранители отметили, что нападение на депутата и его жену произошло вечером 6 ноября в пригороде Одессы. Неизвестные остановили автомобиль супругов и избили их. Мужчина госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии - за его жизнь борются врачи.

По данному факту начато досудебное расследование. Полиция предпринимает меры по установлению и задержанию лиц, причастных к нападению. Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Фото: под Одессой избили депутата из Херсонской области (od.npu.gov.ua)