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У Бішкеку повторно ввели НС, будівлю парламенту передали владі

Новость на русском → Бішкек, Понеділок 12 жовтня 2020 10:53
У Бішкеку повторно ввели НС, будівлю парламенту передали владі Фото: президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков (t me sooronbai_zheenbekov 3)
Автор: РБК-Україна

На тлі протестів у Киргизстані президент Сооронбай Жеенбеков повторно ввів режим надзвичайного стану на території Бішкеку. Тим часом протестувальники передали захоплене будівлю парламенту владі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Киргизії.

Повідомляється, що сьогодні Жеенбеков підписав указ, яким повторно вводиться режим надзвичайного стану. Попередній указ не був розглянутий протягом трьох днів парламентом.

Надзвичайний стан буде діяти з 20:00 за місцевим часом 12 жовтня до 07:00 19 жовтня. На території міста діятиме комендатура, дозволено введення комендантської години, особливого режиму в'їзду/виїзду, забороняти людям залишати будинки і так далі.

Крім того, перший заступник генерального прокурора Нурлан Дарданов повідомив, що слідчі групи оглянули адміністративну будівлю Жогорку Кенеша (парламент) і її було передано владі.

Нагадаємо, раніше в Бішкеку ввели комендантську годину з 21:00 до 05:00 у зв'язку з масовими протестами.

Крім того, у справі про заворушення затримали екс-президента Алмазбека Атамбаєва, якого протестувальники звільнили з СІЗО.

Протести в Киргизії тривають з початку минулого тижня, коли на вулиці вийшли незгодні з результатом парламентських виборів. ЦВК Киргизії вже визнала їх недійсними, до 6 листопада мають призначити нове голосування.

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